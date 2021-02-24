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Motosikletli kuryelerin zamana ve pandemiye karşı yarışı

24.02.2021 16:48 | Son Güncelleme:
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Motosikletli kuryelerin zamana ve pandemiye karşı yarışı

Koronavirüs salgını ile beraber birçok sektörün çalışma biçimi değişti, bazı sektörler bu durumdan ekonomik ve sosyal olarak etkilendi. Pandemiden büyük ölçüde etkilenen meslek gruplarından biri de motosikletli kuryeler oldu. Neyran Elden'in haberi.

https://www.youtube.com/watch?v=xXcFs7TDyZ8

Koronavirüs salgını ile beraber birçok sektörün çalışma biçimi değişti, bazı sektörler bu durumdan ekonomik ve sosyal olarak etkilendi.

Pandemiden büyük ölçüde etkilenen meslek gruplarından biri de motosikletli kuryeler oldu.

Tüm Anadolu Motosikletli Kuryeler Federasyonu verilerine göre pandeminin başından bu yana 180'den fazla motosikletli kurye trafik kazası sebebiyle hayatını kaybetti.

Federasyon Başkanı Başkanı Çağdaş Yavuz, sektörde iş yükünün artması ile beraber kayıt dışı istihdamın daha fazla görüldüğünü ve bunun da trafikteki riski artırdığını söylüyor.

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