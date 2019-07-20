HABER

Motosikletli magandanın tehlikeli gösterisi kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 09:53 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da, tek teker kullandığı motosikletinin üzerinde ayağa kalkıp metrelerce yol alan trafik magandası o anları sosyal medyada paylaştı.

Şahin BOZKURT/İSTANBUL,(DHA)-İSTANBUL'da, tek teker kullandığı motosikletinin üzerinde ayağa kalkıp metrelerce yol alan trafik magandası o anları sosyal medyada paylaştı. Magandanın daha önce de şov için defalarca kendi ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı ortaya çıktı. Görüntüler Çekmeköy, Şile yolunda kaydedildi. İstanbul'da bir trafik magandası tek teker kullandığı motosikletinde ayağa kalkarak metrelerce yol aldı. Selenin üzerinde ayağa kalkan maganda hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Trafik magandasının tehlikeli gösterisi, arkadaşı tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolda terör estiren motosikletli sürücü bu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Motosikletli magandanın, başka zamanlarda yaptığı tehlikeli şovlarını da sosyal medya hesabından paylaştığı belirlendi. Trafik canavarının beğeni için defalarca kendi ve trafiktekilerin hayatını tehlikeye attığı ortaya çıktı.

Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...Topladığı çayı kamyona yüklemeye üşenince...
Görme engelli Merve'nin YKS başarısıGörme engelli Merve'nin YKS başarısı
Yerli turist yaz tatili için alternatif arıyorYerli turist yaz tatili için alternatif arıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Adana'da metil alkol operasyonu!

10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı! Tutuklandılar

Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı!

Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Şehit binbaşının cenazesi Samsun'a getirildi

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.