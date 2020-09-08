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  4. Motosikletli ölümden döndü! Makas terörü yürekleri ağza getirdi

Motosikletli ölümden döndü! Makas terörü yürekleri ağza getirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2020 11:44 | Son Güncelleme

TEM Otoyolu’nda makas atan bir otomobil nedeniyle ölümle burun buruna gelen motosikletli dehşeti yaşadı. Kask kamerasının da kaydettiği anlarda sürücü motosikletliye çarptı. Motosikletlinin ölümden döndüğü olay sonrası kazaya neden olan sürücü olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ajansta fotoğrafları paylaşılan haberin detayları...

Motosikletli ölümden döndü! Makas terörü yürekleri ağza getirdi

Olay, saat 07.50 sıralarında TEM Otoyolu Ataşehir-Dudullu yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde motosikletiyle seyir halinde olan Ersin T. şeridinden iş yerine doğru gitmeye başladı. O esnada 34 UV 9381 plakalı otomobil ile “makas” atarak ilerleyen sürücü, motosikletliye çarptı. Çarpma sonucu araçlarda maddi hasar meydana gelirken, motosiklet sürücüsü Ersin T. ölümden döndü. Sürücü ise olay yerine kaçtı. Yürekleri ağızlara getiren olay anı ise kask kamerasına yansıdı. Motosikletli kamerasına yansıyan o anları sosyal medyadan paylaştı.

Polis, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüyü arıyor.

İHA

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