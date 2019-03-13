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Motosikletli, otomobil sürücüsüne saldırdı, o anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 21:13 | Son Güncelleme

Avcılar'da bir otomobil sürücüsü seyir halindeyken biranda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Otomobile çarpmaktan kıl payı kurtulan motosiklet sürücüsü otomobil sürücüsüne saldırdı.

Olay, E-5 karayolu Avcılar Küçükçekmece istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otomobil sürücüsü seyir halindeyken biranda direksiyonu kırarak şerit değiştirdi. Bu sırada aynı yönde seyreden motosiklet sürücüsü otomobile çarpmaktan kıl payı kurtuldu. Otomobil sürücüsüne sinirlenen motosikletli bağırarak sürücüden durmasını istedi. Otomobilin durması üzerine motosikletinden inen sürücü koşarak otomobil sürücüsüne saldırdı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar müdahale ederek sürücüleri ayırdı.

Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne saldırdığı anlar kameralara yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Avcılar trafik kavga

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
adam sinyal vermis seridine girmis. Bu motorlar yasaklanmali trafik teroru resmen bunlar.
millet delirmiş trafikte can güvenliği die birşey kalmamış
şehir eşkiyaları işbaşında.. motorcular saygı istermiş..Al sana saygı..
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