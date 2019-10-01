Motosikletli polis timleri göreve başladı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü timlerine atanan 206 polis, kendilerine tahsis edilen motosikletlerini teslim alarak göreve başladı.

Kadıköy İskele Meydanı'nda düzenlenen törende konuşan İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü timlerine atanan 206 polisin, kendilerine tahsis edilen 58 yeni motosiklet ile bugün göreve başladığını söyledi.

Yunus timlerinin kendileri için çok kıymetli olduğunu belirten Çalışkan, kurulduğu 1993'ten bu yana milletin büyük sevgisi ve teveccühüyle desteklediği bu birimin, suç önleme görevleri kapsamında yapmış oldukları devriye faaliyetlerinin yanı sıra meydana gelen olaylara hızla müdahale edebilme noktasında da İstanbul polisinin en büyük gücü olduğunu ifade etti.

İstanbul gibi 15,5 milyonluk bir metropolde olaylara müdahalede gecikmenin kabul edilemeyeceğinin altını çizen Çalışkan, huzur ve güvenliği sağlama noktasında hız faktörünün büyük önem taşıdığını vurguladı.