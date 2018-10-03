Motosikletli polislerin şüpheli kovalarken ağaca çarpması

Konya'da içinde şüpheli kişilerin bulunduğu otomobili kovalayan motosikletli polis ekibinin ağaca çarpması sonucu yaralanan iki polisten biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.
Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde yaşanan olayda yaralanan ve Konya Numune Hastanesindeki müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen polis memurlarından İsmail Yalçın, tedavi gördüğü hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Kazada yaralanan diğer polis memuru Onur Gözübüyük'ün ise tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
Merkez Karatay ilçesi Doğuş Mahallesi'nde 26 Eylül'de yaşanan olayda, 42 A 4832 plakalı motosikletle devriye görevini sürdüren polis memurları İsmail Yalçın ve Onur Gözübüyük, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istemiş, araçtaki şüpheliler "dur" ihtarına uymayıp kaçmaya başlamıştı.
Kovalamaca sırasında motosikletin kaldırımdaki ağaca çarpması sonucu polis memurları Yalçın ve Gözübüyük ağır yaralanmış, olayla ilgili polise teslim olan ve ifadesi alınan bir kişi serbest bırakılmıştı.
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