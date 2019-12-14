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Motosikletli saldırganlar parkta oturan gençlere kurşun yağdırdı: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 00:42 | Son Güncelleme

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda parkta oturan 2 genç, motosikleti 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - BEYOĞLU'nda parkta oturan 2 genç, motosikleti 2 şüphelinin silahlı saldırısı sonucu bacaklarından yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, Kaptanpaşa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi'ndeki Ağaçlaraltı Meydanı'nda saat 23.15 sıralarında yaşandı. Motosikletli 2 şüpheli, henüz bilinmeyen bir nedenle parkta oturan Kerem G. ve Kürşat Y'nin üzerine kurşun yağdırdı. Saldırı sonucu Kerem G ve Kürşat Y. bacaklarına isabet eden kurşunlarla yaralanırken, saldırganlar ise geldikleri motosikletle kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulundu. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

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