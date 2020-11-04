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Motosikletli silahlı saldırıya uğradı, kurşunlar taksi durağına isabet etti: 1 ağır yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2020 03:57 | Son Güncelleme

Eyüpsultan’da, bir otomobil tarafından takip edilen motosikletli sürücü silahlı saldırıya uğradı.

Eyüpsultan’da, bir otomobil tarafından takip edilen motosikletli sürücü silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu motosikletli ağır yaralanırken, otomobil kaçarak kayıplara karıştı.
Olay, saat 02.00 Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi Alperen Caddesi ile Atatürk Bulvarı kesişiminde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü kimliği henüz öğrenilemeyen 34 GAB 04 plakalı motosiklet, plakası ve sürücü kimliği alınamayan otomobil tarafından takip edildi. Motosiklet sürücüsü Atatürk Bulvarı’ndan Alperen Caddesine dönmeye çalıştığı sırada otomobilden açılan ateş sonucu kurşun yağmuruna tutuldu.
Sürücü motoru sürmeye devam ederken yakınlarındaki park halinde olan taksi ile taksi durağına çarparak durabildi. Sürücü ise yere yığıldı. Bu sırada bazı mermiler yakınlarındaki taksi durağı ile park halindeki bir taksiye isabet etti. Yaklaşık 15 mermi yağdıran otomobil ise olay yerinden hızla kaçtı.
Taksi durağındakiler ise korku içinde yere yığılıp saklanmaya çalıştı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı olan motosiklet sürücüsünü ilk müdahalenin ardından Taksim İlk Yardım Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önleminin ardından olay yerinde delil incelemesi yaptı. Polis daha sonra saldırgan veya saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.
“Hepsi 20 saniye içinde oldu,
Panikle yere yattıklarını ve neye uğradıklarını bilmediklerini belirten taksi sürücüsü Rıdvan Sünnetçioğlu, “Kurşun sesiyle beraber arkadaşıma baktım ve arabama bir şey vuruldu, kurşun sesi geldi. Yoldan geçen bir motosiklet benim arabama vurdu, ateş etmişler. Sonrasında vurulan bizden zannettik. Hepsi 20 saniye içinde oldu. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Buradaki olayın ne taksi durağı ile alakası var, ne yaralıyı ne de ateş edenleri tanıyoruz. Hiçbirini tanımıyoruz, ne yaşadığımızı da bilmiyoruz. Tahminim öldü, ilk bir dakika kendisindeydi. ‘Yardım edin’ dedi, ne yapabiliriz ki. Polis ile ambulansı aradık. Benim arabama bir kurşun geldi, taksi durağına iki kurşun geldi” diye konuştu.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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