HABER

Motosikletli sürücü otomobilin altında kalmaktan kıl payı böyle kurtuldu

İLGİNÇ HABERLER  | 07.11.2018 15:34 | Son Güncelleme

Bağcılar O-3 bağlantı yolu yan yolda dikkatsiz bir şekilde seyreden motosikletli kurye, sola dönüş yapan otomobili görünce frene basarak kaydı. Motosikletiyle beraber yere düşen genç, aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise kameralara yansıdı.

TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Bağcılar mevkii yan yolda bir motosikletli kurye trafikte dikkatsiz bir şekilde seyretmeye başladı. Genç trafiğin yoğun olduğu bölgeye geldiği esnada bir otomobil sola dönüş yaptı. Son anda otomobili görerek frene basan genç sürücü kayarak motosikletiyle beraber yere düştü.

Birkaç metre sürüklenen motosikletli aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)

Instagram'dan striptiz yaptı!Instagram'dan striptiz yaptı!
Basketbol salonunda korkunç olayBasketbol salonunda korkunç olay
Cesur köpek çitaya karşı Cesur köpek çitaya karşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar Motosiklet kurye

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Aziz Kocaoğlu AK Parti'ye mi geçiyor? Bomba iddiaya yanıt verdi

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

Okan Koç canlı yayında açıkladı: Ersun hoca ile konuştum

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

'Hain' deyip Atatürk'ün fotoğrafını indirtti! Öğrencinin yanıtı gündeme damga vurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

Gençler halayı başka bir boyuta taşıdı

Basketbol salonunda korkunç olay

Basketbol salonunda korkunç olay

Cesur köpek çitaya karşı

Cesur köpek çitaya karşı

Minik köpek yürüyen merdivene sıkıştı

Minik köpek yürüyen merdivene sıkıştı

Erkek aslan öyle bir şey yaptı ki!

Erkek aslan öyle bir şey yaptı ki!

Fenomen yarışma Hadi'de bugün hangi sorular çıktı?

Fenomen yarışma Hadi'de bugün hangi sorular çıktı?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.