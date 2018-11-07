Motosikletli sürücü otomobilin altında kalmaktan kıl payı böyle kurtuldu

TEM Otoyolu O-3 bağlantı yolu Bağcılar mevkii yan yolda bir motosikletli kurye trafikte dikkatsiz bir şekilde seyretmeye başladı. Genç trafiğin yoğun olduğu bölgeye geldiği esnada bir otomobil sola dönüş yaptı. Son anda otomobili görerek frene basan genç sürücü kayarak motosikletiyle beraber yere düştü.
Birkaç metre sürüklenen motosikletli aracın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar ise bir sürücünün araç kamerasına saniye saniye yansıdı. (İHA)
Eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu teslim oldu!
Mehmetçik'in bulduğu yeni balık türü bilim adamlarını bile şaşırttı: Hayret verici!
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! 'Aralık sonunda açacağız'
Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!
Nusret, eti altınla kapladı, DJ Khaled kendi elleriyle kesti
Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor
TFF'ye kayyum mu atanacak? MHP'den dikkat çeken öneri
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk duyurdu! Teneffüs süreleri uzatılıyor, özel öğretime teşvik kaldırılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum