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Motosikletli sürücünün yatakla tehlikeli yolculuğu

16.12.2020 16:33 | Son Güncelleme:
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Antalya’da bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak alarak trafikte ilerledi.

Antalya’da bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcu ile arasına yatak alarak trafikte ilerledi. Sürücünün tehlikeli yolculuğu sürücülerin cep telefonu kamerasına yansıdı.
Antalya’da çekildiği belirtilen ve sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bir motosiklet sürücüsü arkasına aldığı yolcuyla trafikte tehlikeli sürüş gerçekleştirdi. Motosiklet sürücüsü yolcu ile arasına aldığı yaklaşık 3 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. O anlar diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı.
Sürücünün tehlikeli yolculuğu sosyal medyada vatandaşların tepkisine neden oldu.

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