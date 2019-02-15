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MOTOSİKLETLİ TRAFİK MAGANDASI ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 18:02 | Son Güncelleme

İstanbul'da otoyolda kullandığı motosikletle araçların arasında  makas atan trafik magandası Zafer G.(22) polis tarafından gözaltına alındı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA)
İstanbul'da otoyolda kullandığı motosikletle araçların arasında makas atan trafik magandası Zafer G.(22) polis tarafından gözaltına alındı. Üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen Zafer G.'nin videoyu çektikten bir süre sonra alkollü otomobil kullanmak suçundan ehliyetine el konduğu ortaya çıktı. Polis görüntülerde görülen ikinci motosikletli magandayı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

OTOYOLDA KORKU DOLU ANLAR YAŞANDI
Sosyal medyada otoyolda araçlar arasında makas atarak hızla ilerlerken motosiklet görüntüleri üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Görüntülerde hızla ilerleyen motosikletin araçları adeta sıyırarak geçtiği, sürücünün ise zaman zaman ellerini motosikletin gidonundan çektiği görüldü.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ ÇIKTI
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu motosikletin sürücüsü olduğu tespit edilen Zafer G. gözaltına alındı. Gayrettepe'de bulunan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen Zafer G.'nin üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

ALKOLLÜ OTOMOBİL KULLANMAKTAN EHLİYETİNE EL KONMUŞ
Trafik magandası Zafer G.'nin videoyu bir kaç ay önce çektiğini söylediği öğrenildi. Yapılan incelemede Zafer G.'nin bu videoyu çektikten bir süre sonra alkollü otomobil kullanırken yakalandığı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konduğu ortaya çıktı.

BİN 2 LİRA CEZA KESİLDİ
Sivil Trafik Amirliğinde işlemleri tamamlanan Zafer G.'ye bin 2 lira trafik cezası kesilirken, ehliyetine de TCK 179/2 maddesi uyarınca işlem yapıldı. Zafer G. hakkında adli dosya hazırlanması için karakola teslim edildi. Öte yandan polis görüntülerde görülen ikinci bir motosikletin sürücüsünü tespit ederek yakalamak için soruşturmayı derinleştirdi.

Görüntü dökümü:
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-Sosyal medyada paylaşılan görüntü
-Makas atması
-Aktüel görüntü
-Şüphelinin polis merkezinden çıkarılması

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