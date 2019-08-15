HABER

Motosikletli trafik polisi ağır yaralandı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 03:14 | Son Güncelleme

SANCAKTEPE'de yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada motosikletli polis yaralandı.

Murat KORKMAZ / İstanbul, (DHA) - SANCAKTEPE'de yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan suyun zemini kayganlaştırması sonucu meydana gelen kazada motosikletli polis yaralandı.

Kaza saat 21.00 sıralarında Sancaktepe TEM bağlantı yolu Samandıra mevkiinde meydana geldi. Yol kenarında bulunan ağaçların sulanması sırasında karayoluna akan su iddiaya göre zemini kayganlaştırdı. Bu sırada motosikletiyle seyir halinde olan trafik polisi Ali Ulaş, kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletiyle metrelerce sürüklenen trafik polisi Ulaş'ın sol bacağı koptu. Ulaş'ı gören çevredekiler, sağlık ekipleri ile polise haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Ali Ulaş, kopan bacağı ile birlikte Kartal Lütfi Kırdal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Ulaş'ın kopan ayağının mikro cerrahi tarafından yerine dikilmesi için ameliyata alındığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Tesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyorTesadüfen bulundu! Birçok hastalığa iyi geliyor
Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!
Didim’de tatilcilere sağanak sürpriziDidim’de tatilcilere sağanak sürprizi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Mektup' skandalı sonrası açıklama: Hata yaptık, özür dileriz

'Mektup' skandalı sonrası açıklama: Hata yaptık, özür dileriz

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

146 yıl hapis cezasıyla aranan dolandırıcı yakalandı

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

G.Saray dünya yıldızını KAP'a bildirdi!

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Damat adayı video paylaşıp intihar etti

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

Bakan Ersoy’dan ‘Kuleli Askeri Lisesi’ açıklaması

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

NATO, jet krizinde Rusya'yı suçladı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç olay: Yaralılar var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

İstanbul'da operasyon! 'Şekerci abi' yakalandı

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Kaçan boğa ortalığı birbirine kattı! Peşinde 3 ilçe gezdiler...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ'da intihar kalkışan yüzbaşı ağır yaralandı!

Elazığ'da intihar kalkışan yüzbaşı ağır yaralandı!

Acı haber gece yarısı geldi! İstanbul'da bir polis memuru şehit düştü!

Acı haber gece yarısı geldi! 1 polis şehit düştü!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Gürültüyü duyan sokağa fırladı!

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü!

Ölümün böylesi! Tarlasına giren domuzları vurmaya çalışırken kendisini vurdu!

Tarlasına giren domuzlar sonu oldu!

Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Kahramanmaraş'ta otomobil kamyonetle çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı! MPİ 14 Ağustos 2019 Şans Topu sonuçları sorgula

Şans Topu çekiliş sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.