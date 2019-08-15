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Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

İSTANBUL (AA) - Sancaktepe'de meydana gelen kazada, motosikletli trafik polisi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, trafik polisi Ali Ulaş yönetimindeki motosiklet, Anadolu Otoyolu Samandıra Gişeler bağlantı yolunda seyir halindeyken devrildi. Motosikletiyle bir süre sürüklenen Ulaş, yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ulaş, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Tedavi altına alınan Ulaş'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Olay yerinde inceleme yapan trafik ekipleri, yol kenarındaki çim sulama fıskiyesinin açık olmasından dolayı yolun ıslak ve kaygan olduğunu belirledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kaza Sancaktepe trafik polisi

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