HABER

Motosikletli trafik polisi kazada yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 12:03 | Son Güncelleme

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA- KADIKÖY D-100 Karayolunda motosikletli trafik polisi ile motosiklet sürücüsü seyir halindeyken çarpıştı.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR - İSTANBUL DHA- KADIKÖY D-100 Karayolunda motosikletli trafik polisi ile motosiklet sürücüsü seyir halindeyken çarpıştı. Çarpışma sonrası devrilen motosiklette sürüklenen polis memuru yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında D-100 karayolu Edirne istikameti Göztepe mevkiinde meydana geldi. Motosikletli trafik polisi Onur Güler ile motosikletiyle ilerleyen Mehmet Ali Deniz bilinmeyen bir nedeniyle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle polis memurunun motosikleti devrilirken polis memuru yaklaşık 10 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Haberi alan meslektaşları kaza yerine geldi. Elinden ve yüzünden yaralanan polis memuru ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Balıkta inanılmaz hile! Kontrol etmeden almayın Balıkta inanılmaz hile! Kontrol etmeden almayın
Dini nikahlı eşinden şiddet gördü, 4 çocuğuyla birlikte evden kaçtıDini nikahlı eşinden şiddet gördü, 4 çocuğuyla birlikte evden kaçtı
Çevre baskısı anneleri yıpratıyor, yanlışlara sürüklüyorÇevre baskısı anneleri yıpratıyor, yanlışlara sürüklüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

Türkiye'den ABD Temsilciler Meclisi'nin skandal tasarısına tepki

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

İlginç olay! Cenaze yemeğinde esrarlı kek servis edildi

Sunal ailesinin acı günü!

Sunal ailesinin acı günü!

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

Küfür krizi büyüyor! Şoke eden karar

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

ABD'den skandal karar! Tasarı kabul edildi!

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

Erdoğan ev sahipliği yaptı! 29 Ekim resepsiyonunda dikkat çeken isim

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

İBB'nin 'balık ekmek' kararı tartışma yarattı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da deprem

İstanbul'da deprem

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Kral, saray çalışanlarına kafayı taktı!

Artvin'de yolcu otobüsü alev alev yandı

Bir yolcu otobüsü daha alev alev yandı

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

Yunanistan'a götüreceklerdi! Edirne'de ele geçirildi

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İlker Başbuğ, yarın Yüce Divan'da yargılanacak

İstanbul Boğazı sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı

Bağdadi operasyonunda kilit isimdi! DEAŞ'ın 5 numarası Sakarya'daki bu evde yakalandı

Bağdadi operasyonunun kilit ismi Sakarya'daki bu evde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.