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  4. Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı

Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı

03.12.2020 22:26 | Son Güncelleme:
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Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarptığı yaya ile yola savrulan sürücü yaralandı.Kaza saat 20.30 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvar üzerinde meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir motosikletin çarptığı yaya ile yola savrulan sürücü yaralandı.
Kaza saat 20.30 sularında Müftü Mahallesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvar üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kepez istikametinden çarşı istikametine seyir halinde olan Emre O. (18) idaresindeki 34 DFM 032 motosiklet sürücüsü, karşıdan karşıya geçmek isteyen 18 yaşındaki Eylem G.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Emre O. ile kazada aldığı darbe sonrası yaralanan Eylem G.’yi gören vatandaşlar durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralılara yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralı Eylem G. Ereğli Devlet Hastanesi’ne, motosiklet sürücüsü Emre O. ise Anadolu Hastanesi’ne kaldırdı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, polis olay yerinden kimliği belirsiz kişiler tarafından kaldırılan motosikleti ve olaya karışanları arıyor.

Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı: 2 yaralı

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