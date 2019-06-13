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Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2019 15:03 | Son Güncelleme

Bursa’da acil hastası olduğu için kırmızı ışıkta geçen ambulansa motosiklet çarptı.

Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Bursa’da acil hastası olduğu için kırmızı ışıkta geçen ambulansa motosiklet çarptı. Kazada 1’i ağır 2 kişi yaralandı.
Olay merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi Selçukbey Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, acil hasta taşıyan İsa Yılmaz isimli ambulans şoförü hastayı hastaneye yetiştirmek için kırmızı ışıkta geçti. Ambulansı fark etmeyen ve kendisi için yeşil ışık yanan Coşkun Kanmaz kırmızı ışıkta geçen Yılmaz kontrolündeki ambulansa çarptı. Motosiklet sürücüsü Kanmaz ile aynı motosiklete binen Emirhan Öztürk çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, ambulansta ise ciddi hasar meydana geldi.
Yere savrulan 2 motosikletli yaralanırken, yaralılardan Emirhan Öztürk’ün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazaya karışan ambulansta bulunan sağlık personelleri yaralılara ilk müdahalelerini yaparken, yaralıların hastaneye sevk edilmesi için yeni bir ambulans gelmesi beklendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları kontrol ettikten sonra meslektaşlarının sağlık durumlarını kontrol etti. Ambulans personellerinde herhangi bir yara olmadığını tespit eden sağlık ekipleri 2 yaralıyı ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk etti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

Motosikletliler ambulansa çarptı: 1’i ağır 2 yaralı

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