Motosikletliler kanserle mücadele için bir araya geldi

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Kanser Haftası kapsamında 'Kansere Yol Verme Yarınlar Seninle' sloganıyla motosikletle şehir turu düzenledi.

Kansere karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen şehir turuna Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Bursa Enduro Fan Club üyeleri ile Bursa 112 Motorize ekipleri katıldı. Sivil toplum kuruluşları üyelerinin de yer aldığı tur, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’ndan start aldı. Atatürk Caddesi, İnönü Caddesi, Ulubatlı Hasan Bulvarı ve Kent Meydanı- Fevzi Çakmak istikametinde gerçekleşen tura, vatandaşlar alkışla destek verdi.

KANSER SEBEBİ BİLİNEN ÖLÜMLERDE İKİNCİ SIRADA

Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, kanserin, sebebi bilinen ölümler arasında kalp ve damar hastalıklardan sonra ikinci sırada yer aldığına dikkat çekti. Kanserin önlenebilir bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyleyen Dr. Akan, “Günümüzde bazı kanser türleri erken teşhis edildiğinde tedavi edilebilmektedir. Bu nedenle kanser taramaları önem arz etmektedir” dedi.

Kanser bilincinin toplumda geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Dr. Özcan Akan, “Bu tarz etkinlikler ile kansere dikkat çekmeyi ve toplumda farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. 1-7 Nisan Kanser haftası boyunca çeşitli etkinlikler düzenleyerek, vatandaşlarımıza kanseri ve erken teşhisin önemini anlatacağız. Bu tarz etkinliklerle vatandaşlarımızı erken teşhis için KETEM birimlerinde tarama yaptırmaya davet edeceğiz. Bugün de motosiklet ekipleri ile şehir içinde tur atarak kansere karşı farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz.Kanser ile mücadelede bizlere destek veren motosiklet ekiplerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

KANSER İLE ETKİN MÜCADELE EDİLİYOR

Bursa’da kanserle mücadeleyi farkındalık çalışmaları, tarama ve tedaviye yönelik çalışmalar olmak üzere 3 başlıkta sürdürdüklerini ifade eden Dr. Akan şunları anlattı:

"İlk olarak vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla kanser konusunda farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Taramalara baktığımızda ise geçen yıl yüzbinden fazla vatandaşımıza KETEM’lerimizde ücretsiz kanser taraması yapıldı. Tarama sonucunda onkolojik tanı ve tedaviye ihtiyacı olanlara karşılamaya yönelik olarak çalışmalar yapıyoruz. Yapımı tamamlanmak üzere olan şehir hastanemizde Kapsamlı Onkoloji Merkezi(KOM), Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi ve Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Onkolojik Tanı ve Tedavi Merkezi(OTT) kuruyoruz. Güçlendirilmiş ilçe hastanelerimiz olan Mustafakemalpaşa, Gemlik ve İnegöl Devlet Hastaneleri'nde de Onkolojik Hizmet Birimi(OHB) planlaması yapılmış olup, çalışmalarımız devam etmektedir."