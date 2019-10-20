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Motosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 18:19 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ Motosiklet Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, 'Barış Pınarı Harekatı'na, bayraklarla donattıkları motosikletleriyle tur atıp, asker selamıyla destek verdi.

Motosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA) - TEKİRDAĞ Motosiklet Kulübü'nce düzenlenen etkinlikte bir araya gelenler, 'Barış Pınarı Harekatı'na, bayraklarla donattıkları motosikletleriyle tur atıp, asker selamıyla destek verdi.
Tekirdağ Motosiklet Kulübü'nün 'Barış Pınarı Harekatı'na destek için sahil dolgu alanında düzenlediği etkinliğe, Trakya Motosikletçiler Birliği'nin yüzlerce üyesi katıldı. Türk bayrakları ile donattıkları motosikletleriyle kentte tur atan motosiklet tutkunları, daha sonra bir araya gelip, asker selamı verdi. Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün'ün de motosikletle katıldığı etkinlikte konuşan Tekirdağ Motosiklet Kulübü Başkanı Kadir Yenipazarlı, "Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışan terör koridorunu yok etmek ve Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak için başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için konvoy oluşturarak kentte tur attık. 'Ölürsem şehit, kalırsam gaziyim' diyerek, yola çıkan Mehmetçiklerimize buradan selamlarımızı ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun" diye konuştu.
Grup, açıklamanın ardından topluca asker selamı verdi. Daha sonra yola çıkan grup, kentte destek sürüşünü gerçekleştirdikten sonra dağıldı.

FOTOĞRAFLI

Motosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destekMotosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destekMotosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destekMotosikletlilerden 'Barış Pınarı Harekatı'na asker selamlı destek

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