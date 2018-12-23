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MOTOSİKLETLİLERDEN SOKAK HAYVANLARI İÇİN ÖRNEK DAVRANIŞ  

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 18:17 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA Motorize Arama Kurtarma ve Destek Derneği üyesi 20 kişilik grup, Çekmeköy'de bulunan Reşadiye ormanında yaşayan sokak hayvanlarını besleyip, barınmaları için kulübe yaptı.

Haber-Kamera: Çağrı ÇALIŞKAN/ İSTANBUL DHA
Motorize Arama Kurtarma ve Destek Derneği üyesi 20 kişilik grup, Çekmeköy'de bulunan Reşadiye ormanında yaşayan sokak hayvanlarını besleyip, barınmaları için kulübe yaptı.
Dernek üyesi 20 kişilik motosikletli grubu sabah saatlerinde Reşadiye ormanına gitti. Grup üyeleri yanlarında getirdikleri mama ve kemikleri ormanda kaderlerine terk edilen sokak hayvanlarına verdi. Ekip üyeleri ayrıca hayvanların barınabilmesi için kulübeler yaptı.

''HAYVANLARA DESTEK OLMAK ADINA SİZLERİ BURAYA BEKLİYORUZ''
Grup üyelerinden Hakan Turgut, "MAKUD olarak arkadaşlarımızla birlikte besleme gerçekleştiriyoruz. MAKUD olarak arama ve kurtarmanın önemini her yerde insanlara anlatma konusunda kendimize görev edindik. Bu sadece insanlar için yapılan arama-kurtarma faaliyetlerinin yanı sıra bütün canlılar için olması gerektiğine kanaat getirdik. Belirli aralıklarla düzenli olarak dışarıda yaşayan, doğal ortamlarında bulunan canlıların da beslenmesi konusunda faaliyet gösteriyoruz. Bir afet esnasında bizim düşündüğümüz şey şudur; sesimi duyan var mı? Ve o sesi duymak için oraya gideriz. Burada canlıların maalesef sesini duyan insanlara ihtiyacı var. Onların beslenmeye, su içmeye ve barınmaya ihtiyaçları var. Lütfen bu konuda duyarlılık gösterin. Sizin için çok önemli meblağlara mal olmayacak işler bunlar. Bu konuda canlıların hayatını daha iyi yaşayabilmesi için özellikle bu ortamlarda onlara destek olmak adına sizleri de buraya bekliyoruz" dedi.

Görüntü Dökümü:
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-Motosikletli grubunun konvoyu
-Ormanda bulunan hayvanlardan detay
-Mama ve kemiklerin verilmesi
-Motosikletli grup üyelerinin köpekleri sevmesi
-Grup adına konuşan Hakan Turgut
-Genel ve detaylar

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