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Motosikletlinin öldüğü kazada, araç sürücüsü serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 17:49 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İsmet Öz (64) yaşamını yitirdi.

Motosikletlinin öldüğü kazada, araç sürücüsü serbest bırakıldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)- ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü İsmet Öz (64) yaşamını yitirdi. Araçtaki 2'si çocuk 4 kişinin yaralandığı kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Hafif ticari aracın sürücüsü tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.
Manavgat'ın Ulukapı Mahallesi'nde dün saat 15.30 sıralarında meydana gelen kazada, Adil T. yönetimindeki 07 LJP 46 plakalı hafif ticari araç, karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen İsmet Öz'ün kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü Öz ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Manavgat Devlet Hastanesi'ne götürülmek istenen İsmet Öz, yolda yaşamını yitirdi. Kaza sırasında Öz'ün başında kask olmadığı ve motosiklet sürücü belgesinin de bulunmadığı belirtildi.
ARAÇTAKİ 2'Sİ ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI
Kazada, hafif ticari aracın sürücüsü Adil T., eşi Yasemin Rukiye T. ve çocukları Ramazan Efe T. (6) ile Elanur T. (2) hafif yaralandı. Ambulanslarla hastaneye götürülen yaralıların hayati tehlikelerinin olmağı kaydedildi. İsmet Öz'ün cenazesi morga konulurken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Jandarmanın gözaltına aldığı araç sürücüsü Adil T., bugün işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza, çevrede bulunan iş yerinin güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. İsmet Öz'ün kullandığı motosikletin ara sokağa dönüşte, karşı yönden gelen Adil T. yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştığı görüntülerde yer aldı. Çarpışmanın etkisiyle havalanan Öz'ün metrelerce savrulduğu görüldü. Olay yerindeki markette oturanlarla çevredekilerin kazanın ardından yardıma koştuğu görüntülere yansıdı.

FOTOĞRAFLI

Motosikletlinin öldüğü kazada, araç sürücüsü serbest bırakıldıMotosikletlinin öldüğü kazada, araç sürücüsü serbest bırakıldıMotosikletlinin öldüğü kazada, araç sürücüsü serbest bırakıldıMotosikletlinin öldüğü kazada, araç sürücüsü serbest bırakıldı

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