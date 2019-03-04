MOTOSİKLETLİNİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ ANLAR KAMERADA

* Aniden emniyet şeridine giren sürücü, arkadan gelen motosikletlinin kaza yapmasına neden oldu.

* Kameraya yansıyan kaza sonrası sürücü, "Selektör yaptım" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

Murat KORKMAZ - İstanbul DHA

Ataşehir TEM Bağlantı yolunda, emniyet şeridinde ilerleyen motosiklet, önüne birden çıkan otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. O anlar arkadaki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün Ataşehir TEM Bağlantı yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Yolda ilerleyen 06 BAD 461 plakalı otomobilin sürücüsü birden emniyet şeridine kırdı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet duramayarak otomobile yandan çarptı. Motosiklet çarpmanın etkisiyle savrularak devrildi. Motosiklet sürücüsü kazada hafif yaralandı. Kazaya neden olan sürücü, "Selektör yaptım" diyerek kendisini savunmaya çalıştı.

KAZA ANI KASK KAMERASINDA

O anlar kaza yapan motosikletin hemen arkasındaki bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, sağ şeritte ilerleyen otomobil sürücüsünün bir anda sağa doğru direksiyon kırdığı görülüyor. Hemen arkasından gelen motosikletin duramayarak önündeki otomobile yandan çarptığı ve savrularak yere düştüğü kameraya yansıyor. Motosiklet sürücüsü ayağa kalkarken otomobildekiler de araçtan iniyor.

Görüntü Dökümü:

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-Kask kamerası görüntüleri

-Yolda ilerleyen motosiklet

-Önüne çıkan otomobil

-Motosikletin otomobile çarpması

-Motosikletin savrularak yere devrilmesi

-Motosiklet sürücüsünün ayağa kalkarak yaralı eline bakması

-Otomobildekilerin indikleri aracı kontrol etmesii

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