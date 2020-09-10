Motosikletlinin otomobildeki aileye saldırdığı anlar kamerada

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında bir motosiklet sürücüsü, araçta küçük kızı olan bir sürücüyle tartıştı, ardından da otomobilin aynasını kırıp şoföre saldırdı. Motosikletlinin saldırdığı anlar ise araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Beşiktaş sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali ve Selma Demir çifti, araçlarındaki küçük kızları Tuba ile seyir halindeydi. Sürücü Ali Demir sinyal vererek şerit değiştirmek istediği sırada olanlar oldu.

Kaza tehlikesinin ardından motosikletli otomobildeki aileye saldırdı

Otomobil sürücü son anda hızla gelen motosikletliyi fark ederek direksiyonu kırıp kazayı önledi. Kaza tehlikesinin atlatılmasının ardından motosiklet sürücü bir anda Demir ailesinin aracına yöneldi. Demir ailesine küfürler savuran motosikletli ve yanındaki kız arkadaşı otomobilin aynasına tekme atarak aileye saldırmaya çalıştı.

‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ diyerek tehditler savurdu

Motosikletlinin saldırısı üzerine küçük kızının önünde saldırıya uğrayan Ali Demir aracından inerek motosikletliyle konuşmaya çalıştı. Bu sırada motosikletli, ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz’ diyerek tehditler savurdu. Trafikteki araç sürücüleri polis ekiplerini arayarak yardım isterken, olaya müdahale etmeye çalıştı.