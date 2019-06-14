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Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 18:25 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı.

Motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü Furkan Köprülüoğlu yaralandı. Kaza, çevredeki fabrikanın güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kaza, saat 11.00 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Avşar Mahallesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Furkan Köprülüoğlu (21) yönetimindeki 45 ABJ 766 plakalı motosikletle, Fatma Kamiloğlu (51) yönetimindeki 35 HB 9884 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen motosikletten savrulan Köprülüoğlu, yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Köprülüoğlu, Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedaviye alınan Köprülüoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza, fabrikanın güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosikletlinin yaralandığı kaza kameradaMotosikletlinin yaralandığı kaza kameradaMotosikletlinin yaralandığı kaza kameradaMotosikletlinin yaralandığı kaza kamerada

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