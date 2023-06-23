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Motosikletliye çarpan kadın sürücü otomobili bırakıp kaçtı! Kaza anı kamerada

23.06.2023 17:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde feci bir trafik kazası meydana geldi. Otomobille seyir halindeki kadın sürücü, motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç'a (58) aracıyla çarptı. Kaza sonrası yaralanan Sürkaç yerde acı içinde kıvranırken, aracın sürücüsü kadın, çarptığı Sürkaç'a yardım etmek yerine otomobilini de kaza yerinde bırakıp kaçtı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı. İşte olayın detayları...

Motosikletliye çarpan kadın sürücü otomobili bırakıp kaçtı! Kaza anı kamerada

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında Tekke Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde meydana geldi. Ali Sürkaç’ın kullandığı motosiklete, kimliği belirlenemeyen kadın sürücünün kullandığı otomobil çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile savrulan motosiklet, park halindeki minibüse çarparak durdu. Motosikletten düşen Ali Sürkaç ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü, aracını olay yerinde bırakıp kaçtı.

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İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Motosiklet sürücüsü Ali Sürkaç, ambulansla kaldırıldığı Orhangazi Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Polis ekipleri, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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KAZA ANI KAMERADA

Kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilin, ara sokaktan çıkan motosikletliye çarptığı, çarpmanın şiddetiyle havalanan sürücünün kaldırıma düştüğü görüldü.

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Kazanın ardından otomobilinden inen kadın sürücünün yaralının yanına gittiği, çevredekilerin uyarısıyla otomobilini geri çektiği anlar da görüntüde yer aldı.

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Çevredekiler yaralıya yardım ederken, kadın sürücünün aracını park ederek olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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