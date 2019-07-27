MOTOSİKLETLİYE ÇARPTI;  BENZİN ALDI, HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

-AVCILAR'DAKİ KAZA ANI KAMERADA

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ-Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA)-AVCILAR'da hatalı şekilde benzinliğe girmek isteyen bir sürücü, motosikletliye çarptı. Kask kamerasına da yansıyan kazada araç sürücüsü yaralı motosikletliye yardım etmek yerine önce benzinliğe girerek benzin aldı, daha sonra da yaralıyı hastaneye bırakıp kaçtı.

Olay geçen çarşamba akşam saatlerinde Avcılar'da meydana geldi. Satış danışmanı olarak bir mağazada çalışan Gürkan Çalışkan motosikletiyle evine dönüyordu. D-100 Karayolu Avcılar Mezarlığı mevkiine geldiğinde hatalı şekilde benzinciye girmek isteyen bir otomobil sürücüsü aniden önüne çıktı. Çalışkan otomobile çarpamamak için manevra yapsa da başarılı olamadı. Otomobilin çarptığı motosikletli yere düşerek, yaralandı. Motosikletin altında kalan Çalışkan'a çevredeki diğer motosiklet sürücüleri yardım etti. Yaşanan tüm bu anlar ise kask kamerasına saniye saniye yansıdı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Kendisine çarpan otomobil sürücüsü ilk olarak benzinliğe girerek benzinini aldı, kendi aracını da kontrol ettikten sonra yaralı motosikletlinin yanına geldi. Belinde ve omurgasında ağrı hissettiğini söyleyen Gürkan Çalışkan'ı otomobil sürücüsü özel bir hastaneye götürdü. Burada Çalışkan'ı görevlilere teslim eden sürücü hastaneden ayrıldı. Yaşanan olayı anlatan motosiklet sürücüsü Çalışkan, "Akşam iş çıkışı evime gidiyordum. Avcılar'da bir araç aniden durdu. Ya direk otomobile çarpacaktım ya da sağa-sola atacaktım. Sinyal vermeden benzinliğe girmek istedi. Bana sol taraftan çarptı ve motorumu yatırdı. Düştükten sonra kaldırım gibi bir yere sekip motosiklet benim üzerime düştü. Sürücü gitti benzin aldı. Baktım aracına falan bakıyor. Hiç benim yanıma gelmedi. Ambulans çağıralım dedim sonra dedi ki ben seni götürürüm. Sonra beni bıraktı kaçtı gitti" diye konuştu. Doktorların 10 gün ile 90 gün arasında iyileşebileceğini söyledikleri Çalışkan, kaçan sürücünün bir an önce bulunmasını istiyor.

Görüntü Dökümü

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-KAZA ANI KASK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

-Hastaneye güvenlik kamera görüntüleri

-Kaza yapan sürücü ile röportaj

-Sürücüden görüntüler

-Diğer detaylar

