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Motosikletliye çarptıktan sonra sinir krizi geçirip, ağladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2019 13:56 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Saliha K.'nin otomobiliyle çarptığı motosikletli İlhan Uyanık (73), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA) - BURSA'nın İnegöl ilçesinde, Saliha K.'nin otomobiliyle çarptığı motosikletli İlhan Uyanık (73), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza sonrası sağlık görevlileri, Uyanık'a ilk müdahaleyi yaparken, Saliha K. de sinir krizi geçirip, gözyaşı döktü.
Kaza, öğle saatlerinde, Ahmet Türkel Caddesi'nde meydana geldi. Saliha K.'nin (35) kullandığı 16 JJJ 93 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, tarlasından topladığı patatesleri evine götüren İlhan Uyanık'ın motosikletine çarptı. Kazada motosikletten yola savrulan Uyanık, ağır yaralandı. Saliha K., panikle aracından inerken, çevredekiler de sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, Uyanık'a ilk müdahalede bulunurken, Saliha K. de gözyaşı döküp, sinir krizi geçirdi. Olay yerinde bulunanlar, Saliha K.'yi sakinleştirmeye çalıştı. İlk müdahale sonrası ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlhan Uyanık, kurtarılamadı. Saliha K., ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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