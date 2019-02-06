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Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.02.2019 15:55 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çarptığı motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan ticari taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çarptığı motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan ticari taksi sürücüsü adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ulukapı Mahallesi’nde bir marketin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedilen kaza dün öğle saatlerinde meydana geldi. Ana yoldan tali yola dönmek isteyen motosiklet sürücüsü İsmet Öz, aynı anda karşıdan gelmekte olan Adil T.’nin kullandığı ticari taksiyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırlayan İsmet Öz ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların hemen olay yerine koştuğu kazada yaralı motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ticari aracın ön camının parçalandığı kazada araçta bulunan sürücü Adil T. ile birlikte Y.R.T, R.E.T. ile E.T. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar taburcu edilirken tedavisinin ardından gözaltına alınan sürücü Adil T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adil T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı

Motosikletliyi metrelerce havaya fırlatan sürücü serbest kaldı
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