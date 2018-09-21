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Motosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecek

YAŞAM HABERLERİ  | 21.09.2018 13:32 | Son Güncelleme

ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç'i (32), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.F.K.'nin (14) Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin sürdüğü, ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Motosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecek

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'nın merkez Yüreğir ilçesinde, motosikletiyle seyir halinde olan Ali Genç'i (32), pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen M.F.K.'nin (14) Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesinin sürdüğü, ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Haydaroğlu Mahallesi Karataş Caddesi'nde meydana geldi. Ali Genç, M.F.K. ile konuştuktan sonra 01 AAD 441 plakalı motosikletine binip hareket etti. M.F.K., bu sırada pompalı tüfekle ateş ederek Genç'i vurdu. Sırtına isabet eden saçmalarla yaralanan Ali Genç, motosikletiyle yola savruldu. Ağır yaralanan Genç kanlar içinde yerde kalırken, M.F.K. ise ara sokaklara kaçtı. Bölgede devriye gezen polis ekibinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine destek ekip ve ambulans çağrıldı. Ali Genç, ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne götürülerek ameliyata alındı, ancak kurtarılamadı. Polis, M.F.K.'yi olayda kullandığı iddia edilen pompalı tüfekle Haydaroğlu Mahallesi'nde yakaladı.
Gözaltına alınan M.F.K.. Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. M.F.K.'nin burada psikolog eşliğinde ifadesinin alınacağı, daha sonra adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Motosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecekMotosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecekMotosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecekMotosikletliyi öldüren çocuk adliyeye sevk edilecek

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