HABER

Motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 12:15 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, motosiklette 4'ü çocuk 6 kişinin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı.

Motosiklette 4'ü çocuk 6 kişi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA)- KARABÜK'te, motosiklette 4'ü çocuk 6 kişinin yolculuk yaptığını görenler şaşkınlık yaşadı.
Karabük- Safranbolu çevre yolunda dün gece 4'ü çocuk 6 kişinin aynı motosiklette yolculuk yaptığı görüldü. Çocuklardan ikisinin sürücünün önünde, diğer ikisinin de koltuktaki eşi ile aralarında olduğu görülürken, diğer sürücüler duruma şaşırdı. Bulak Kavşağı’nda kırmızı ışıkta beklerken cep telefonuyla görüntülenen ailenin yolculuğu, gecenin karanlığında Safranbolu yönüne doğru devam etti.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
İstediği kredi verilmeyince silahına sarıldıİstediği kredi verilmeyince silahına sarıldı
Tel Abyad’ın güneyi yoğun ateş altındaTel Abyad’ın güneyi yoğun ateş altında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

New York Times'tan flaş İncirlik iddiası

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Merih Demiral'ın hareketi sosyal medyayı salladı

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Ankara’da 'kardeşini camdan aşağı atarak öldürdü' iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.