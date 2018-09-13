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Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2018 14:20 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, motosikletle hızla giden 5 kişiyi görenler, cep telefonlarının kameralarıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.  Antalya- Akseki D- 400 yolunun Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde, plakası öğrenilemeyen motosikletteki 5 kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı.

Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

Özgür ÖZTÜRK/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Akseki ilçesinde, motosikletle hızla giden 5 kişiyi görenler, cep telefonlarının kameralarıyla tehlikeli yolculuğu kaydetti.
Antalya- Akseki D- 400 yolunun Akseki'ye bağlı Murtiçi Mahallesi mevkisinde, sabah saatlerinde, plakası öğrenilemeyen motosikletteki 5 kişiyi görenler, şaşkınlık yaşadı. Motosiklete kask da takmayarak binen 5 kişinin tehlikeli yolculuğu, yoldan geçen sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, hızla giden motosikletteki 5 kişiden 1'inin, ayakta yolculuk yapmaya çalıştığı görüldü. Kendilerini görüntüleyen sürücüye, Alanya'dan Konya'nın Seydişehir ilçesine gittiklerini belirten motosiklettekilerin "Yok mu 1 kişilik daha yer?" sorusuna "Var" diye yanıt verdiği videoda duyuluyor. "Arka lastiğe biraz hava basın" diyen araçtaki kişiye, motosiklettekilerden birinin "Haberlere çıkacak mıyız?" diye seslendiği de duyuluyor.

FOTOĞRAFLI

Motosiklette 5 kişiyle tehlikeli yolculuk

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