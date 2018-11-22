HABER

Motosiklette 6 çocukla yolculuk

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 09:53 | Son Güncelleme

ADANA'da motosikletine bindirdiği 6 çocukla trafikte ilerleyen sürücü, faciaya davetiye çıkardı.

Motosiklette 6 çocukla yolculuk

Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA'da motosikletine bindirdiği 6 çocukla trafikte ilerleyen sürücü, faciaya davetiye çıkardı.
Merkez Seyhan ilçesindeki Fuzuli Caddesi’nde 01 N 986 plakalı motosiklette 2'si kucağında, 4'ü arkasında, 6 kız çocuğuyla ilerleyen sürücü, görenleri hayrete düşürdü. Kentin işlek caddesinde ilerleyen motosikletteki çocukların, düşmemek için birbirlerine sıkı sıkıya tutunduğu görüldü. Cep telefonlarına sarılan vatandaşlar, o anların fotoğrafını çekti. Tehlikeye aldırmayan motosiklet sürücüsü ise tüm uyarılara karşın yoluna devam etti. Sosyal medyadan paylaşılan fotoğraf, büyük tepki çekti.

FOTOĞRAFLI

PARTNEROrgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...Orgazm süresini uzatan hile tek yapmanız gereken...
Van'da PKK'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildiVan'da PKK'nın eylemde kullanacağı patlayıcı ele geçirildi
4,5 milyonluk 'basit zimmet'4,5 milyonluk 'basit zimmet'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Fox TV'den Acun Ilıcalı'ya yanıt Zuhal Topal'ın eşi de karıştı

Süper Lig'de Rooney bombası!

Süper Lig'de Rooney bombası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Damlalarda Ankara

Damlalarda Ankara

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Bu tespihin fiyatı dudak uçuklatıyor!

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Devriye gezen polisler suçüstü yakaladı! Çocuğa taciz iddiasıyla gözaltında

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Sokakta çırılçıplak yürüdü! Gören şaşkına döndü

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

Katilden şoke eden sözler: Vicdanım rahat

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

115 hamile çocuk skandalında 'pes' dedirten sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.