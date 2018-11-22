HABER

Motosiklette 6 gencin tehlikeli yolculuğu

YAŞAM HABERLERİ  | 22.11.2018 13:25 | Son Güncelleme

MARMARİS'te trafikte ilerleyen motosikletteki 6 genç, tehlikeye aldırmadan yola devam etti.

Motosiklette 6 gencin tehlikeli yolculuğu

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS'te trafikte ilerleyen motosikletteki 6 genç, tehlikeye aldırmadan yola devam etti.
Yeni Yol Caddesi'nde ilerleyen motosikletteki 6 genci görenler, büyük şaşkınlık yaşadı. Kargo, tüp ve su bayisi dükkanlarının bulunduğu, kentin en işlek caddelerinden birinde ilerleyen gençler, ne kendilerini ne de başkalarını düşündü. Düşmemek için sıkı sıkıya birbirlerine tutunduğu görülen gençler, bazı sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden trafikte ilerledi. Grubu gören vatandaşlar fotoğrafını çekerek, sosyal medyada paylaştı ve polis ekiplerine haber verdi. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Motosiklette 6 gencin tehlikeli yolculuğu

Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!Samsung'un katlanabilir telefonu ile ilgili müthiş detay!
fotoğraflar// Kağıthane'de kuyumcuyu soyan şüpheliyi vatandaşlar yakaladıfotoğraflar// Kağıthane'de kuyumcuyu soyan şüpheliyi vatandaşlar yakaladı
'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak 'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

Erdoğan, 'bizi bağlamaz' demişti! Demirtaş kararı için olay yaratacak sözler

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

İstanbul adayı kim olacak? Ekrem İmamoğlu CHP'nin teklifini reddetti

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Sağlıkta yıpranma payı ile ilgili detaylar belli oldu

Hakan Hatipoğlu ve Fazıl Say atışması sürüyor! 'Ajitasyon yapma'

Hakan Hatipoğlu ve Fazıl Say atışması sürüyor! 'Ajitasyon yapma'

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Resmen kuruldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

'Hıdırnebi' Uzungöl'e alternatif olacak

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Erzurum'da çalıştığı bankanın 4,5 milyonunu zimmetine geçirdi! Tahliye edildi...

Gören hayran kalıyor

Gören hayran kalıyor

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Antalya'da kaza yapan sürücü: İnkar etmiyorum, alkollüyüm!

Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Kangal köpeğinin fiyatını duyan şaşıp kalıyor! Günde 7 kilo et yiyor

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

Taylandlı turisti taciz eden taksiciye büyük şok! 36 yıla kadar hapis istemi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.