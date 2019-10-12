Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı

"Sporcu sayısı az gibi görünse de 4 ayaklı yapılan şampiyonanın finalinde buradayız. Şu anda Avrupa'nın en iyi ve elit etabını yapıyoruz. Şampiyonada ilk 3'e girenler burada belli olacak. MXGP'de de 3 kategoride şampiyonlar Afyonkarahisar'da belli olmuştu."

Akülke, şampiyonanın Afyonkarahisar'da yapılmasının ülke ve şehrin tanıtımı ile ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Şampiyonanın ayrıca bir kültür organizasyonu olduğuna dikkati çeken Akülke, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını Göbeklitepe Kültür Yılı ilan etmişti. Bu anlamda da farklı sportif etkinlikler Göbeklitepe adına yapılıyor. TSYD Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, TMF'nin organizasyonunda ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin de büyük katkılarıyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'ni Afyonkarahisar'da yapmaktan mutluyuz."

Öte yandan Akülke, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vererek, "Yarınki final yarışı için 'Bayrağını al gel', 'Biz Türkiye'yiz' ve 'Hep beraber güçlüyüz' sloganlarıyla herkesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ne bekliyoruz." dedi.

- "Böyle bir organizasyon düzenlediğimiz için mutluyuz"