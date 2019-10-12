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Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası heyecanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 15:18 | Son Güncelleme

Organizasyonun son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali, serbest antrenman turlarıyla Afyonkarahisar'da başladı - TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke: "Avrupa'nın en iyi ve elit etabını yapıyoruz. Şampiyonada ilk 3'e girenler burada belli olacak" - "Yarınki final yarışı için herkesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ne bekliyoruz"

AFYONKARAHİSAR (AA) - Motosiklette Avrupa Akrobasi Şampiyonası'nın son ayağı Göbeklitepe Kültür Finali, serbest antrenman etaplarıyla Afyonkarahisar'da başladı.

Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, Afyon Motor Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Macaristan, Polonya, Çekya ve Hırvatistan'dan 12 sporcu katılıyor.

Dünya Motokros Şampiyonası'nda (MXGP) Türkiye etabının "en iyi padok" ödüllü pist alanında kurulan alanda yarışçılar, final etabının ilk gününde serbest antrenman turlarını tamamlıyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, şampiyonaya 3 Türk sporcunun yanı sıra Avrupa'nın farklı ülkelerinden 9 yabancı yarışmacının katıldığını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Sporcu sayısı az gibi görünse de 4 ayaklı yapılan şampiyonanın finalinde buradayız. Şu anda Avrupa'nın en iyi ve elit etabını yapıyoruz. Şampiyonada ilk 3'e girenler burada belli olacak. MXGP'de de 3 kategoride şampiyonlar Afyonkarahisar'da belli olmuştu."

Akülke, şampiyonanın Afyonkarahisar'da yapılmasının ülke ve şehrin tanıtımı ile ekonomisine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Şampiyonanın ayrıca bir kültür organizasyonu olduğuna dikkati çeken Akülke, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 2019 yılını Göbeklitepe Kültür Yılı ilan etmişti. Bu anlamda da farklı sportif etkinlikler Göbeklitepe adına yapılıyor. TSYD Ankara Şubesinin ev sahipliğinde, TMF'nin organizasyonunda ve Afyonkarahisar Belediyesi'nin de büyük katkılarıyla Avrupa Akrobasi Şampiyonası Göbeklitepe Kültür Finali'ni Afyonkarahisar'da yapmaktan mutluyuz."

Öte yandan Akülke, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'ndaki Mehmetçiğe destek vererek, "Yarınki final yarışı için 'Bayrağını al gel', 'Biz Türkiye'yiz' ve 'Hep beraber güçlüyüz' sloganlarıyla herkesi Afyon Motor Sporları Merkezi'ne bekliyoruz." dedi.

- "Böyle bir organizasyon düzenlediğimiz için mutluyuz"

TSYD Ankara Şube Başkanı Hüseyin Doğru da sporun her aşaması, her branşı ve her yönü ile ilgilendiklerini anlattı.

Göbeklitepe Kültür Yılı olması nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığının projesi içerisinde yer almak istediklerine aktaran Doğru, şöyle devam etti:

"Bugün gördüğümüz yarış alanının düzenlenmesinde yerel yönetimlerin bu işe büyük destek vermeleriyle çok güzel bir ortamın sağlandığını görüyoruz. Yarın, inşallah finallerin daha coşkulu bir şekilde geçeceğine inanıyoruz. Biz, böyle bir organizasyon düzenlediğimiz için gerçekten mutluyuz. Farklı alanlara eğilmemiz gerektiğinin farkındayız. Bunu burada bir kez daha görmüş olduk. Buradan öncelikle Barış Pınarı Harekatı'na katılan bütün Mehmetçiklerimize sevgilerimizi iletiyoruz. Yarın buradan Mehmetçiklerimize moral verebilecek güzel bir organizasyon yapacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Mehmetçiğe destek

Pist alanında serbest antrenmana çıkan iki Türk sporcu, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek için Türk bayrağı açarak "asker selamı" gönderdi.

Türk sporculardan Birkan Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı yapılıyor. Bu operasyonda görev alan tüm Mehmetçiklerimize serbest antrenmanda 'asker selamı' gönderdim. Dualarımız ve kalbimiz hep onlarla beraber. Biz de bu şampiyonada Türk bayrağını en iyi şekilde dalgalandıracağız." ifadelerini kullandı.

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