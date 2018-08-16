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Motosiklette bebekle tehlikeli yolculuk

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 18:33 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de motosikletli çiftin bebeğini gidon üzerine koyup yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi.

Motosiklette bebekle tehlikeli yolculuk

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de motosikletli çiftin bebeğini gidon üzerine koyup yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi.
Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde bir çift, bebeğini gidon üzerine koyup motosikletle yolculuk yaptı. İldem- Fatih Mahallesi yönüne giden motosikletteki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

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Motosiklette bebekle tehlikeli yolculukMotosiklette bebekle tehlikeli yolculukMotosiklette bebekle tehlikeli yolculuk

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