Motosiklette bebekle tehlikeli yolculuk

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de motosikletli çiftin bebeğini gidon üzerine koyup yolculuk yapması yürekleri ağza getirdi.

Melikgazi ilçesi Sivas Caddesi'nde bir çift, bebeğini gidon üzerine koyup motosikletle yolculuk yaptı. İldem- Fatih Mahallesi yönüne giden motosikletteki tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Sürücü, tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

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