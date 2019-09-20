Motosiklette kaskı zorunlu kılan sistem tasarladı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde, ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen, Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu festival, teknolojiyle ilgilenen birçok genç girişimcinin yenilikçi projelerini sergilemelerine imkan tanıyor.

Motosiklet kazalarında kafa travmalarından kaynaklanan ölüm oranlarındaki artışa değinen Yıldırım, "Kaskımızın içinde bir buton var. Sürücümüzün butonla sürekli temas etmesi gerekiyor. Böylece kaskın üzerinde bulunan NodeMCU wi-fi modülü, kaskın takıldığını algılıyor ve motosiklete iletiyor. Bu bilgiyi alan motosiklet de sürücünün kaskını takıp takmadığın tespit ederek motosikleti çalıştırıyor veya tamamen kapatıyor." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, motosiklet sürücüleri için kask takmayı zorunlu kılan bir proje geliştirdiğini belirtti.

Güvenli sürüşü başlatan sürücüye olası bir kaza durumunda ise müdahalenin vaktinde yapılabilmesi için motosikletin gövdesinde yer alan ivme sensörü sayesinde kaza bilgisi bir programda hazırlanan ara yüze gönderilerek, 112 Acil Yardım ekiplerine konum bilgisi gönderiyor.

Kaskın üzerinde bulunan NodeMCU wi-fi modülü, buton yardımıyla sürücünün kaskı takıp takmadığını tespit ederek, eğer kask takılmamış ise modül bir program üzerinden MQTT protokolü ile kaskın takılmadığı bilgisini motosiklet gövdesinde bulunan modüle iletiyor ve sürüşün başlaması engelleniyor.

Yıldırım, projenin herhangi bir kaza durumunda bunu bildiren bir ivme sensörüne sahip olduğuna da dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Kaza olduğunu algılayan sistem, bunu programa bildiriyor. Program bunu aldıktan sonra bir dakikalık süre başlatıyor. Bir dakika içinde sürücünün butona basmasını bekliyor. Eğer sürücü butona basmamışsa, bu sürücünün bir sorunu olduğu anlamına geliyor ve 112 Acil Yardım ekiplerine sürücünün konum bilgisini ve son durumunu gönderiyor. Böylece en hızlı şekilde müdahale yapılabiliyor. Meydana gelen kazalardaki ölümler en aza indirilmiş oluyor."

Geçen yıl ziyaretçi olarak geldiği TEKNOFEST'e bu yıl bir projesiyle katılmaktan duyduğu mutluluğu anlatan Yıldırım, bu yarışmalarının insanların teknolojiye ve bilime ilgisini artırdığını belirtti.

Gençlerin yarışmalara katılmalarının önemini vurgulayan Yıldırım, "Belki ilk başta elenecekler belki de birincilik ya da ikincilik kazanacaklar. Fakat en önemlisi hayal güçlerini ve el becerilerini geliştirecekler." şeklinde konuştu.

