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Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı: 'Fenomen olmak için yaptım.'

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 11:55 | Son Güncelleme

Bursa'da hareket halindeki motosiklette rubik küp çözen genç gözaltına alındı. İfadesinde "Trafiği tehlikeye soktuğumu düşünmüyorum. Fenomen olmak için yaptım." dedi.

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Bursa'da hareket halindeki motosikletin üzerinde rubik küp çözen ve bu anları sosyal medya hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı. İfadesinde "Fenomen olmak için yaptım'' diyen sürücünün ehliyetine el konuldu ve 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.

2 ELİYLE RÜBİK KÜPÜ ÇÖZDÜ

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosikleti sürücüsü, hızla yol alırken önce ön konsolo yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından da 2 eliyle rubik küpü çözdü. Yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam eden ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kamerayla da kaydetti.

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SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ve büyük tepki toplayan sürücünün Hürkan K. olduğu tespit edildi. Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürkan K.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan motosiklet sürücüsüne 3 bin 600 TL para cezası kesildi.

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"YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM"

Hürkan K. ise ifadesine ''Yaptığım işin yasak olduğunu bilmiyordum. Trafiği tehlikeye soktuğumu da düşünmüyorum. Zaten hızlı değildim, fenomen olmak için yaptım'' dedi. Motosiklet sürücüsü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Bursa Motosiklet Motosiklet sürücüsü rubik küp

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