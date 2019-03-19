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Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı; 'Fenomen olmak için yaptım' dedi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.03.2019 10:25 | Son Güncelleme

BURSA'da hareket halindeki motosikletin üzerinde rubik küp çözen ve bu anları kaydettiği kamera görüntüsünü sosyal meyda hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü Hürkan K., gözaltına alındı.

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı; 'Fenomen olmak için yaptım' dedi

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da hareket halindeki motosikletin üzerinde rubik küp çözen ve bu anları kaydettiği kamera görüntüsünü sosyal meyda hesaplarından paylaşan motosiklet sürücüsü Hürkan K., gözaltına alındı. İfadesinde "Fenomen olmak için yaptım'' diyen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu ve 3 bin 600 TL para cezası uygulandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir motosikleti sürücüsü, hızla yol alırken önce ön konsolo yerleştirdiği kutudan rubik küpünü çıkardı. Ardından da 2 eliyle rubik küpü çözdü. Yaklaşık 35 kilometre hızla yoluna devam eden ve diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletli, o anları kamerayla da kaydetti. Kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşan ve büyük tepki toplayan sürücünün Hürkan K. olduğu tespit edildi. Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Hürkan K.'yi gözaltına aldı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Hürkan K.'nin ehliyetine el konuldu. Ayrıca hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem yapılan motosiklet sürücüsüne 3 bin 600 TL para cezası kesildi.
Hürkan K. ise ifadesine ''Yaptığım işin yasak olduğunu bilmiyordum. Trafiği tehlikeye soktuğumu da düşünmüyorum. Zaten hızlı değildim, fenomen olmak için yaptım'' dedi. Motosiklet sürücüsü, işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

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Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı; 'Fenomen olmak için yaptım' dediMotosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı; 'Fenomen olmak için yaptım' dediMotosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı; 'Fenomen olmak için yaptım' dedi

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