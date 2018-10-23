Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

Tekirdağ - İstanbul yolu Marmaraereğlisi yakınlarında bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler görenleri hayrete düşürdü. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine yüz üstü uzanarak yolculuk yaptı.

ŞINAV ÇEKMEYE BAŞLADI

Motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yapan şahıs daha sonra bununla da yetinmedi motosiklet üzerinde yatar vaziyette şınav çekmeye başladı. Hiçbir tehlikeye aldırış etmeden motosiklet üzerinde seyir halindeyken şınav çeken motosikletlinin o anları başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolun ortasında seyir halindeki motosiklette yatar vaziyette şınav çeken motosiklet tutkununun bu halini gören diğer sürücüler ise şoke oldu. (İHA)

