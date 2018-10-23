Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

Tekirdağ - İstanbul yolu Marmaraereğlisi yakınlarında bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler görenleri hayrete düşürdü. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine yüz üstü uzanarak yolculuk yaptı.
ŞINAV ÇEKMEYE BAŞLADI
Motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yapan şahıs daha sonra bununla da yetinmedi motosiklet üzerinde yatar vaziyette şınav çekmeye başladı. Hiçbir tehlikeye aldırış etmeden motosiklet üzerinde seyir halindeyken şınav çeken motosikletlinin o anları başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolun ortasında seyir halindeki motosiklette yatar vaziyette şınav çeken motosiklet tutkununun bu halini gören diğer sürücüler ise şoke oldu. (İHA)
Cinsel ilişki sonrası fenalaşan kadını koliye koyup kargoya verdi!
Dolandırıcıların lüks yaşamı böyle görüntülendi! Sözleri 'pes' dedirtti
Fatih Altaylı'dan Nevşin Mengü'nün o paylaşımına sert tepki: Cehaletle 'pipiyle' değil 'bilgi' ile mücadele edilir
Ümit Özdağ'dan Ahmet Davutoğlu'na: Korkak
Burası dünyanın en kalabalık adası: Migingo Adası
MHP'nin İstanbul'da aday çıkarmama şartını açıkladı
George Soros’a bombalı suikast girişimi!
Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı, böyle yakalandı
WhatsApp'tan olay yaratacak yeni güncelleme! Karanlık mod'da büyük rahatlık...
Türk hacker Apple'dan fidye istedi!
Baş ağrısı deyip geçmeyin! Migreni var sanıyordu beyinciği sarktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum