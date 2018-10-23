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Motosiklette şınav çeken maganda kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 23.10.2018 10:54 | Son Güncelleme

Tekirdağ - İstanbul yolunda bu görüntüleri gören sürücüler şoke oldu. Bir motosiklet sürücüsü seyir halindeyken sürdüğü motosiklete uzanıp şınav çektiği anlar bir başka motosikletli tarafından saniye saniye kaydedildi.

Tekirdağ - İstanbul yolu Marmaraereğlisi yakınlarında bir motosiklet sürücüsünün seyir halindeyken motosiklet üzerinde yaptığı akrobatik hareketler görenleri hayrete düşürdü. Yürekleri ağza getiren görüntülerde, motosiklet sürücüsü seyir halindeyken motosikletin üzerine yüz üstü uzanarak yolculuk yaptı.

ŞINAV ÇEKMEYE BAŞLADI

Motosiklet üzerinde yatarak yolculuk yapan şahıs daha sonra bununla da yetinmedi motosiklet üzerinde yatar vaziyette şınav çekmeye başladı. Hiçbir tehlikeye aldırış etmeden motosiklet üzerinde seyir halindeyken şınav çeken motosikletlinin o anları başka bir motosikletlinin kask kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Yolun ortasında seyir halindeki motosiklette yatar vaziyette şınav çeken motosiklet tutkununun bu halini gören diğer sürücüler ise şoke oldu. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Motosiklet sınav istanbul Tekirdağ

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