Motosiklette tehlikeli yolculuk

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta bir motosikletteki 1'i bebek, 2'si çocuk 5 kişinin tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu. Başka bir sürücünün cep telefonuyla fotoğrafladığı yolculuk, sosyal medyada tepki gördü.

Kent merkezinde bir vatandaş tarafından cep telefonuyla çekilen fotoğrafta, Azerbaycan Bulvarı'nda kırmızı ışıkta bekleyen motosiklette 1'i bebek 2'si çocuk 5 kişi görülüyor. Sürücüsünün kask takarak kendi güvenliğini sağladığı, ön ve arka tarafına birer çocuk, en arkada ise kucağında bebek olan bir kadının oturduğu motosikletle yapılan yolculuk görenleri korkuttu. Çeken kişi tarafından sosyal medyaya eklenen fotoğraf kısa sürede çok sayıda kişi tarafından paylaşılırken, yüzlerce de yorum aldı.

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