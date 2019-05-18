Motosiklette tehlikeli yolculuk

Tolga YILDIRIM/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da motosikletli bir sürücünün, arkasındaki kadın ve direksiyon ile koltuk arasındaki 2 çocukla trafikteki yolculuğu, görenlerin yüreklerini ağızlarına getirdi.

Antalya'da araç trafiğinin yoğun olduğu Yener Ulusoy Bulvarı'nda plakasız motosikletiyle ilerleyen sürücü görenleri şaşkına çevirdi. Motosiklette arkasında oturan bir kadın, direksiyon ile koltuk arasındaki boşlukta ayakta duran 2 çocukla, kaskları olmadan yolculuk eden sürücü, kendisinin yanı sıra yanındakilerin de canını tehlikeye attı.

Motosikletin ön tarafında ayakta duran 4 yaşlarındaki erkek çocuğu etrafı izlerken, yanındaki 8 yaşlarındaki kız çocuğunun ise elleriyle kulaklarını ve yüzünün bir bölümünü kapatarak, kendini korumaya çalıştığı gözlendi.

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