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  4. Motosiklette yüzüstü akrobasi! Polisi görünce yaya olarak kaçtılar

Motosiklette yüzüstü akrobasi! Polisi görünce yaya olarak kaçtılar

04.04.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da kask olmadan bindikleri motosikletleri yüzüstü yatarak kullanan iki genç, tehlikeye davetiye çıkardı. 70 kilometreye ulaşan hızla ilerleyen gençlerin tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Uygulama noktasında polisleri görünce yaya olarak kaçan gençlerin arkalarında bıraktığı motorlar trafik oto parkına çekildi.

Korona virüs nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen, Antalya’da iki ayrı motosikletli gencin hayatlarını hiçe sayarak karayolunda yaptıkları akrobasi hareketi pes dedirtti. Aksu’dan Antalya yönüne plakasız ve kasksız motosikletleriyle giden iki sürücü, bir anda motosikletin üzerine yüzüstü yattı. Motosikleti yüzüstü uzanarak kullanan iki gencin hızının zaman zaman 70 kilometreyi geçtiği görüldü. Sürücülerinden birinin o şekilde motosikleti tek elle kullandığı anlar da görüntülendi.

MOTORLARI BIRAKIP YAYA OLARAK KAÇTILAR

İki sürücünün yüzüstü yatarak motosikletle seyir halinde olduğunu gören diğer sürücüler o anları ise cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Aksu ilçe merkezine kadar şehirlerarası yolda tehlikeli yolculuk yapan iki genç daha sonra gözlerden kayboldu.

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MOTOSİKLETLER SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Uygulama noktasını görünce motorları bırakıp yaya olarak kaçan gençler kayıplara karışırken, motosikletler trafik görevlilerince otoparka çekildi. Motosikletlerin, yapılacak işlemin ardından sahiplerine teslim edileceği öğrenildi.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) antalya

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