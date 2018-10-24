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Motosikletteki baba ve oğlu kazada yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.10.2018 18:44 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hanifi A.

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü Hanifi A. (51) ve oğlu Şaban A. (23) yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, İnegöl ilçesinin Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hanifi A. yönetimindeki 16 AC 5918 plakalı motosiklet, ara sokaktan caddeye çıkan Cemal K. (52) yönetimindeki 16 NLP 30 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Motosikletten düşen sürücü ve arkasındaki oğlu Şaban A. yaralandı. Yaralı baba ve oğlu, 112 Acil servis ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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