HABER

Motosikletteki şovu kötü bitti

İLGİNÇ HABERLER  | 30.10.2018 10:30 | Son Güncelleme

Motosikletinin üzerinde değişik figürler sergileyerek yol alan adamın sonu bu bu defa iyi bitmedi. Hesapsız hareketi sonucu bir anda yerde yuvarlandı.

Motosikletin üzerinde ayağa kalkarak şov yapan genç, dengesini kaybedince yerde sürüklendi. Nerede çekildiğinin bilgisi verilmeyen görüntü sosyal medyada yayıldı.

PARTNER'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...'Yaylaya yakışır şekilde yapalım' dediler! İşte sonuç...
Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründüEmpire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü
Saksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyorSaksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Motosiklet ŞOV

En Çok Okunan Haberler

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

Fetullah Gülen, Metin Külünk için suikast emri mi verdi?

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

ABD bunu konuşuyor: Trump bedel ödeyebilir! Avantaj Erdoğan'da

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Çukur'a flaş transfer! İdris'in eski aşkı Meliha'yı kim oynuyor? Çukur dizisinde Meliha rolündeki Şenay Gürler kimdir?

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Feyenoord taraftarı Phillip Cocu'yu istiyor!

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Ahmet Hakan'dan Fatih Tezcan'a: Kripto FETÖ’cü

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Abdulkadir Selvi'den bomba kulis! İşte AK Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir adayları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü

Empire State binası kırmızı-beyaz renklere büründü

Saksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor

Saksağan kendisini tedavi eden veterinerden ayrılamıyor

Öğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdı

Öğrencilerin 'ay yıldız' koreografisi gururlandırdı

Küçük çocukların oyunu kötü bitti

Küçük çocukların oyunu kötü bitti

Cumhuriyetin 95. yaşını denizin dibinde kutladılar

Cumhuriyetin 95. yaşını denizin dibinde kutladılar

Tiyatrocular 11 aylık bebeği uyutabilmek için çeşitli yöntemler denedi

Tiyatrocular 11 aylık bebeği uyutabilmek için çeşitli yöntemler denedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.