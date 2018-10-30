Motosikletteki şovu kötü bitti

Motosikletin \u00fczerinde aya\u011fa kalkarak \u015fov yapan gen\u00e7, dengesini kaybedince yerde s\u00fcr\u00fcklendi. Nerede \u00e7ekildi\u011finin bilgisi verilmeyen g\u00f6r\u00fcnt\u00fc sosyal medyada yay\u0131ld\u0131.PARTNER'Yaylaya yak\u0131\u015f\u0131r \u015fekilde yapal\u0131m' dediler! \u0130\u015fte sonu\u00e7...Empire State binas\u0131 k\u0131rm\u0131z\u0131-beyaz renklere b\u00fcr\u00fcnd\u00fcSaksa\u011fan kendisini tedavi eden veterinerden ayr\u0131lam\u0131yor
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