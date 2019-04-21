MOTOSİKLETTEKİ YOLCU YARALANDIĞI KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİ

İSTANBUL,(DHA)

Sultangazi'de seyir halindeki motosikletin sürücüsü, minibüsü sollarken, aynı anda sollama yapan kamyonet ile minibüsün arasında kaldı. Kamyonete çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı. O anlar, motosiklet sürücüsünün arkasında bulunan arkadaşının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Gazi Cebeci Yolu'nda seyir halindeki motosikletin sürücüsü, minibüsü sollarken, aynı anda sollama yapan kamyonet ile minibüsün arasında kaldı. Kamyonete çarpan motosikletteki sürücü ve arkasındaki arkadaşı birlikte yere düşerek hafif şekilde yaralandı. Kaza anı motosiklette sürücü ile birlikte yolculuk yapan, seyir sırasında çekimler yapan arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.

Görüntü dökümü:

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(CEP TELEFONU KAMERASI)

-Motosikletin ilerlemesi

-Minibüs ve kamyonet arasında kalması

-Motosikletin devrilmesi

-Detaylar

