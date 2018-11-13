Motosikletten düşen el bombası, güvenlik kamerasında

GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP'te, sokakta ilerleyen motosikletten yola el bombası düştü. El bombasının düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, dün akşam saatlerinde Onur Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Şehit Polis Mehmet Cevahir Sokak'ta, üzerinde 2 kişi bulunan ve plakası öğrenilemeyen bir motosikletten yola el bombası düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve bomba imha ekibi sevk edildi. Güvenlik önlemi alan ekipler, el bombasını incelemek üzere emniyete götürdü. Bombanın düşme anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosikletin geçişi sırasında el bombasının yola düşmesi yer alıyor. Polis, motosikletteki şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

