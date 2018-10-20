Motosikletten düşen engelli öldü

Ayhan ACAR/AMASRA (Bartın), (DHA)- BARTIN'ın Amasra ilçesinde, bedensel engelli İrfan Duran (63), kullandığı 3 tekerlekli elektrikli motosikletin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde Kurucaşile yolu Bozköy Plajı mevkiinde meydana geldi. İrfan Duran yönetimindeki elektrikli motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarına devrildi. Motosikletten savrulan Duran, yaklaşık 5 metreden yolun altına düştü. Kazayı görenler 112'yi arayıp yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Duran'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Bu sırada olay yerinden geçen AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, hayatını kaybeden Duran'ın yakınlarını teselli etti. Duran'ın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Öten yandan, İrfan Duran'ın 2 yıl önce kullandığı otobüsle kaza yaparak iki bacağını kaybettiği, kaza sonrasında ise 3 tekerlekli olan ve engelliler için tasarlanan elektrikli motosikleti aldığı öğrenildi.

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