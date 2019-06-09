HABER

Motosikletten düşen kadını minibüs ezdi

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2019 21:47 | Son Güncelleme

Rusya’da kaza yapan motosikletten düşen kadının üzerinden minibüs geçince, kadın hayatını kaybetti.Rusya’nın St.

Rusya’da kaza yapan motosikletten düşen kadının üzerinden minibüs geçince, kadın hayatını kaybetti.
Rusya’nın St. Petersburg şehrinde bir şehir içi yolunda bir motosiklet hızını alamayınca kaldırıma çıktı. Dengesi kaybolan motosiklette bulunan 2 kişi yola yuvarlandı. Yuvarlanan kişilerden biri olan 33 yaşındaki kadının üzerinden hareket halindeki minibüs geçti. Minibüs şoförü ne olduğunu anlamadan ilerleyince bir süre şoku üzerinden atlatarak durabildi. Ardından olay yerine hemen ambulans çağırdı. Olay yerine ulaşan ambulans ekipleri yaralı kadını hastaneye götürdü. Yaralı kadının hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Arkadaşı kaçtı, telefonu ele verdi
Yaşanan kaza sonrasında polis olayla ilgili minibüs şoförünü gözaltına aldı. Fakat motosikletin üzerindeki kişinin düştükten sonra kaçtığını öğrendi. Bunun üzerine çalışma yapan polis ölen kadının telefonunun şifresini kırarak motosiklet üzerinden kaçan kişinin Aleksey Yakuşkin olduğunu tespit etti. Telefondan elde ettiği veriler üzerine polis zanlının peşine düştü. Yakuşkin’in olaydan sonra kaçarak bir minibüsün arkasına saklandığını tespit ettikten sonra yapılan operasyonla gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülürken, 41 yaşındaki zanlı ile minibüs şoförünün tutuklandığı öğrenildi.

Binali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladıBinali Yıldırım adaşıyla karşılaşınca esprileri sıraladı
Esenler’de cinnet getiren babanın fotoğrafı ortaya çıktıEsenler’de cinnet getiren babanın fotoğrafı ortaya çıktı
17 yaşındaki kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı17 yaşındaki kıza tecavüz eden zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Boşanacakları konuşulurken...

Boşanacakları konuşulurken...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Esenler'de dehşet! Eşini, iki çocuğunu vurdu ve...

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Sağanak vurdu! Yollar göle döndü, diz boyuna kadar yükseldi

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Fransa'dan milli marş tepkisi!

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Azez'deki TSK üssüne saldırı! 1 asker şehit, 4 asker yaralı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

Yıldırım'dan İmamoğlu'na tepki: Bu benim canımı sıkıyor

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

“Evim olmayan dünyada retina onarımı: Op ruhsoyu” e-kitap olarak yayınlandı

Tuz Gölü’nde çıplak ayakla yürüme turizmi sahilleri aratmıyor

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Kırklareli'nde hurdalıktan sızan gaz 2 kişiyi zehirledi

İstanbul'a böyle getirildiler! Karantinadalar

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Sivas'ta korkunç ölüm! Dokuzuncu kattan düştü

Kahramanmaraş'ta bayram tatili dönüşü kaza! 3 ölü, 4 yaralı

Feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.