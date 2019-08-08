HABER

Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.08.2019 23:02 | Son Güncelleme

ÇANKIRI'da, devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış Nabioğlu, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.

Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- ÇANKIRI'da, devrilen motosikletten düşen 11 yaşındaki Satılmış Nabioğlu, halk otobüsünün altında kalarak hayatını kaybetti.
Kaza, akşam saatlerinde Çankırı-Kastamonu karayolu üzerinde meydana geldi. Kamil Nabioğlu yönetimindeki 18 AAD 931 plakalı motosiklet, iddiaya göre ışıklı kavşakta kalkış yapan 18 AY 355 plakalı halk otobüsü ile bir otomobilin arasından geçtiği sırada, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Motosiklet sürücüsü ile yeğeni Satılmış Nabioğlu, yol ortasına düştü. Nabioğlu, bu sırada hareket halindeki halk otobüsünün altında kaldı. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Nabioğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan motosiklet sürücüsü Kamil Nabioğlu ise Çankırı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Haberi alarak olay yerine gelen Satılmış Nabioğlu'nun yakınları, sinir krizi geçirdi. Kaza nedeniyle Çankırı-Kastamonu karayolu yaklaşık bir saat ulaşıma kapandı. Nabioğlu'nun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Çankırı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüs sürücüsü Selahattin K. ise gözaltına alındı.

FOTOĞRAFLI

Motosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldüMotosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldüMotosikletten düşen Satılmış, halk otobüsünün altında kalarak öldü

PARTNER Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı! Ünlü oyuncu photoshopu fazla kaçırdı!
Kaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldüKaldırımda yürürken panelvan minibüsün çarptığı anne-kız öldü
Leylekler trafo merkezine indi, bölge elektriksiz kaldıLeylekler trafo merkezine indi, bölge elektriksiz kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Son dakika! 5 dakikada boşandılar! İlk açıklama

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'deki deprem sonrası korkutan görüntü

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Denizli'de deprem! AFAD duyurdu

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

Denizli'de büyük panik! Depremin ardından ilk görüntüler

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

AFAD, Denizli'deki depremin bilançosunu açıkladı

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da park yeri kavgasında iki grup birbirine girdi

Yer: İstanbul! Ortalık karıştı

Erzurum'da fuhuş operasyonu! 'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

'Hanım Ağa' ve çetesi suçüstü yakalandı

Meteoroloji'den son hava tahmini uyarısı! (İstanbul'da havalar nasıl olacak?)

Sıcaklıklar artıyor

Ölümün böylesi! Otomobil şarküteriye daldı, iş yeri sahibi feci şekilde can verdi!

Ölümün böylesi! İş yerine dalan aracın altında can verdi!

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

1 yaşındaki bebek çamaşır suyu içti

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

Otobüs yangınlarına ilişkin önemli açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.