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Motosikletten düşen sürücüye çarpmamak için kaza yaptılar

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:26 | Son Güncelleme

Bursa’da dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsünü ezmemek için otomobiller kaza yaptı.Kaza, Osmangazi Asayiş Ekipler Amirliği önünde meydana geldi.

Motosikletten düşen sürücüye çarpmamak için kaza yaptılar

Bursa’da dengesini kaybederek düşen motosiklet sürücüsünü ezmemek için otomobiller kaza yaptı.
Kaza, Osmangazi Asayiş Ekipler Amirliği önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden 16 ADA 476 plakalı motosikletin sürücüsü Alaattin Y. dengesini kaybederek motosikletten düştü. Motosikletten düşen Alaattin Y., bir anda araçlar arasında kalarak ezilme tehlikesi yaşadı. Alaattin Y.’nin arkasında seyreden diğer araç sürücüleri, yola savrulan şahsı ezmemek için kaza yaptı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazayı gören motorize yunus timleri de Asayiş Ekipler Amirliği’nden çıkarak yaralı Alaattin Y.’ye ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı Alaattin Y. Bursa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Motosikletten düşen sürücüye çarpmamak için kaza yaptılar

Motosikletten düşen sürücüye çarpmamak için kaza yaptılar

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