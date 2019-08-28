Motosikletten fırlayıp düştüğü otomobil üzerinde metrelerce ilerledi

Zeki GÜNAL/İSTANBUL,(DHA) -İSTANBUL'daki ilginç kaza geçen Haliç Köprüsü çıkışı Edirne istikametinde meydana geldi. Mahmut Kap kullandığı motosiklet ile Mecidiyeköy'den arkasındaki kız arkadaşı Seliş Hyussein ile Beylikdüzü'ne gitmek için yola çıktı. D-100 Ayvansaray mevkiinde ilerleyen motosikletli şerit değiştirdiği sırada girmek istediği şeride sağ şeritten gelip önüne çıkan ve çok yavaş ilerleyen bir otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Mahmut Kap düşüp yerde sürüklenirken arkasındaki Seliş Hyussein çarpmanın şiddetiyle motosikletten fırlayıp çarptıkları otomobilin üstüne düştü.

KAZA SONRASI DEHŞET DEVAM ETTİ

Kaza sonrası motosikletin çarptığı otomobil kazazede Seliş Hyussein'in üstünde olmasına rağmen durmayıp yoluna devam etti. Seliş Hyussein sırt üstü düştüğü otomobilin üstünde çığlıklar atıp cama vurarak 600-700 metre ilerledikten sonra otomobilin biraz yavaşlamasıyla atlayıp kurtuldu. Seliş Hyussein daha sonra koşarak kazada yaralanan sevgilisi Mahmut Kap'ın yanına gelip ona yardım etti. Bir hafta önce meydana gelen kaza sonrası hastanedeki tedavisi tamamlayan Mahmut Kap taburcu oldu.